Biotoppen: ”Tenet” störst dragplåster på bio

”Tenet” fortsätter att locka flest till biosalongerna i Sverige. En trio nya filmer har också tagit sig in på biotoppen, tecknade ”Trubbel” får sällskap av Noomi Rapace och Joel Kinnaman-filmen ”The secrets we keep” samt kritikerrosade ”Babyteeth”.

1. (1) Tenet

2. (2) After we collided

3. (3) Rymdresan

4. (Ny) Trubbel

5. (4) Berts dagbok

6. (6) Djuragenterna

7. (Ny) The secrets we keep

8. (7) Greenland

9. (8) The new mutants

10. (Ny) Babyteeth

Källa: Filmägarnas kontrollbyrå