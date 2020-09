Nedgång på Wall Street

De ledande indexen på de amerikanska börserna sjönk under handelsveckans första dag.

Investerarna oroas över coronakrisens effekter på ekonomin och över dödläget i kongressen när det gäller att ta fram ett nytt stort ekonomiskt stimulanspaket.

En ny internationell bankläcka har avslöjat stora mängder misstänkt illegala penningtransaktioner via ett flertal storbanker världen över. Det ledde till att de amerikanska bankerna hade en tung dag. Till exempel föll Bank of New York Mellon 4,1 procent och JP Morgan Chase 3,1 procent.

Elfordonsbolaget Nikola rasade närmare tjugo procent sedan grundaren Trevor Milton lämnat rollen som vd och ordförande. Han gjorde det efter en tid av anklagelser om att bolaget vilselett bland annat investerare och andra biltillverkare om sina tekniska framgångar.

Dow Jones föll 1,8 procent, S&P 500 tappade 1,2 procent medan tekniktunga Nasdaqs kompositindex gick ned 0,1 procent.