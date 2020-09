Oklart om Folkparksföreningen i Höganäs får ja till förlängning

Höganäs kommun har inte bestämt sig om Folkparksföreningen ska få ytterligare ett år på sig att bygga sitt folkets kulturhus.

Som HD tidigare rapporterat om går det trögt för Höganäs folkparksförening att bygga en nytt folkets kulturhus. Redan en gång har man fått ett års förlängning för att förverkliga sina byggplaner.

Nyligen begärde man ytterligare ett år, vilket innebär att spaden måste komma i jorden under 2021.

Ännu har inte kommunen sagt vare sig ja eller nej till den andra förlängningen.

– Vi har träffat föreningen och har gett dem till månadsskiftet september och oktober att komma in med mer besked. Om vi säger ja vill vi veta vad är deras tankar mer konkret, säger kommunchef Herman Crespin.

– Vi vill inte komma i ett läge där vi säger ja till förlängning och sen händer samma sak igen, fortsätter han.

Han säger sig dock i grunden vara positiv till en förlängning.

– Men finns det någon realism i idén, har de samarbetspartners och finns det ekonomi i det? Det vill vi veta.

Folkparksföreningen har under flera år jagat just medfinansiärer och hela tiden hoppats att kommunen ska gå in som någon form av garant genom att stå för vissa av hyreskostnaderna. Men det har hittills mötts av kalla handen.

– De kan inte vara beroende av kommunens goda vilja. Det här projektet kan inte bygga på att kommunen är hyresgäst.

Enligt det ursprungliga avtalet skulle bygget egentligen satts igång hösten 2018.

– Förr eller senare är vårt tålamod slut.

Det har också kommit klagomål på skötseln av den obebyggda tomten. Det kom också upp som ett ämne under mötet mellan kommunen och Folkparksföreningen.

– De måste se till att det sköts, att man underhåller marken och klipper gräset.

Det har också skett så sent som den här veckan.

Går inte byggplanerna i lås har kommunen rätt att köpa tillbaka marken. Folkparksföreningen betalade 3,4 miljoner kronor när de köpte marken 2017.

– Vi har en klausul om återköp för samma pris. Och det är vi intresserade av.

Enligt köpeavtalet har kommunen även rätt att begära ut ett vite på 344 000 kronor. Men det är inte aktuellt just nu.

– Vi hade kunnat begära ut det redan nu, men vi vill ha ett gott samarbetsklimat.