Musiken till ”Call me by your name”-regissören Luca Guadagninos nya HBO-serie ”We are who we are” är skriven av Blood Orange, eller Dev Hynes som han egentligen heter.

Den 2 oktober släpps musiken, som består av 12 spår samt två låtar var av Julius Eastman och John Adams, rapporterar Fader

Dev Hynes senaste album ”Angel's pulse” kom 2019. Sedan dess har han också skrivit filmmusiken till Lena Waithes ”Queen and Slim”.