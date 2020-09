Minnesord om Per Olov Lundberg

Professor Per Olov Lundberg, Uppsala, har avlidit i en ålder av 89 år. Närmast anhöriga är döttrarna författaren Lotta Lundberg och kommunikationsrådgivare Maria Sterner.

Vi är många som tog emot beskedet om Per Olov Lundbergs bortgång den 4 september med stor sorg. Som av en händelse skedde det på Världsdagen för sexuell hälsa, som initierats av "World Association for Sexual Health" – en paraplyorganisation för sexologi, där Per Olov var en pionjär.

Per Olov var professor i neurologi vid Uppsala universitet och arbetade med sexologiska frågeställningar sedan 1960-talet då ämnet sexologi växte fram. Han var en drivande kraft som var med och startade "Svensk Förening för Sexologi och International Academy of Sex Research".

Per Olov själv talade om att han arbetade utifrån en sexualfysiologisk modell ”där själslivet ses som en slags fysiologisk input”. För att vara medicinare var detta tvärvetenskapliga synsätt revolutionerande. I styrelsen för Svensk Förening för Sexologi var Per Olovs lugna och metodiska sätt som ordförande enande i en förening bestående av olika professioner. Det enda som kunde få honom ur balans var konferenser där vi i all oändlighet fick vänta på maten…

I Nordic Association for Clinical Sexology turas länderna om att vara värd för konferensmöten och vid ett av dessa – Saltsjöbaden 1998 – hade svenska styrelsen i hemlighet lyckats anlita skådespelaren Ernst Hugo Järegård, som överraskning på banketten. Ingen som var med den kvällen kan glömma lättnaden när Järegård, som ångrat sig samma kväll, ändå talade som han lovat. Per Olov var helnöjd, maten kom i tid och som pricken över i fick vi till slut Järegårds extatiska monolog över kärlekens och sexualitetens väsen till efterrätt!

Tidskriften Scandinavian Journal of Sexology och läroboken Sexologi var också Per Olovs skötebarn. Även här framträdde hans inkluderande förhållningssätt, både vad gäller innehåll och författare. Per Olov var inte rädd att ta sig an ämnet utifrån olika perspektiv. Inte minst blev hans önskan om att inkludera kärlekens betydelse för sexualiteten allt starkare ju längre han levde. Vi skrev texter om kärlek – mysterium eller vetenskap? – där vi vände och vred på ord som kärleksmagi, äktenskapsförnuft och utbytbara relationer.

Med Per Olov förlorar vi en länk till en generation med modiga och progressiva individer som bidrar till att vi idag tillhör ett av världens mest jämställda länder och där sexologi finns som universitetsämne både på grund- och masternivå. Allt med patientens bästa i åtanke – helt enligt Per Olovs devis! Våra tankar går till döttrarna Lotta Lundberg och Maria Sterner med familjer.

Vid pennan

Lotta Löfgren-Mårtenson

professor i hälsa och samhälle, inriktning sexologi och sexualitetsstudier, Malmö universitet

Övriga kollegor och vänner

Axel Brattberg

Lars-Gösta Dahlöf

Kerstin Fugl-Meyer

Christian Graugaard

Katarina Görts

Torvald Höjerback

Malena Ivarsson

Hans Olsson

Lillemor Rosenqvist