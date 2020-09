Smygfilmade barn på toalett – döms till böter

En 29-årig man från Motala har dömts till böter för att ha smygfilmat en pojke på en toalett på en campingplats i Jönköpings län, skriver Corren

Pojken, som var i 12–13-årsåldern när händelsen inträffade under förra sommaren, upptäckte en mobiltelefon på golvet i toalettbåset, och såg att den spelat in honom under besöket. Han sprang till sina föräldrar, och pappan som var polis gick till samma toalettbås och upptäckte hur en mobiltelefon på nytt sträcktes in under båset, enligt tidningen.

Pappan slet mobilen ur handen på mannen och grep honom på plats. Mannen förklarade sitt agerande med att han ville ta reda om hans partner befann sig inne i toalettbåset.

29-åringen ska böta 14 400 kronor för att ha gjort sig skyldig till kränkande fotografering, och ska betala 10 000 kronor i skadestånd till pojken. Han döms inte till barnpornografibrott eftersom det inte gick att bevisa att han hade för avsikt att skapa en barnpornografisk film, skriver Corren.