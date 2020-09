Här är alla nominerade till “Guldkvällen”

Det blir ingen sedvanlig Guldkväll i Laholm i år men Offensiva Laholm delar ut sina priser ändå. Nu har de nominerade presenterats på en digital afterwork med Maggan Ek och Peter Bengtsson som programledare.

Vallåsens Värdshus och Take Care är två av de nominerade. Bild: Arkivbilder

Offensiva Laholms Guldkväll ställs in på grund av coronapandemin. Istället presenterades de nominerade i de olika kategorierna via en liveshow på nätet. Vinnarna kommer utses av en jury och presenteras under en “guldvecka” då nedslag görs hos de lyckliga segrarna. I kategorin Årets profil är det laholmarna som röstar fram en slutsegrare.