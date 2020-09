Topplistorna: Leksell kvar i topp

Victor Leksell och hans ”Fånga mig när jag faller” toppar albumlistan även denna vecka. Inte heller singellistan innehåller några större överraskningen, men Justin Bieber tar sig in som nykomling på en femteplats med Chance the Rapper-samarbetet ”Holy”.

Album:

1. (1) Victor Leksell: ”Fånga mig när jag faller”

2. (3) Pop Smoke: ”Shoot for the stars aim for the moon”

3. (2) Yasin: ”98.01.11”

4. (4) The Weeknd: ”After hours”

5. (5) Harry Styles: ”Fine line”

6. (7) Newkid: ”Mount Jhun”

7. (6) Juice Wrld: ”Legends never die”

8. (9) Lewis Capaldi: ”Divinely uninspired to a hellish extent”

9. (10) Veronica Maggio: ”Fiender är tråkigt”

10. (14) Billie Eilish: ”When we all fall asleep, where do we go?

11. (13) Dree Low: ”Flawless”

12. (14) Molly Sandén: ”Det bästa kanske inte hänt än”

13. (17) Hov1: ”Vindar på Mars”

14. (15) Einár: ”Welcome to Sweden”

15. (12) Estraden: ”Mellan hägg och syrén”

16. (19) Haval: ”Inloggad”

17. (13) Dree Low: ”Tunnelseende”

18. (20) Veronica Maggio: ”Satan i gatan”

19. (25) Pop Smoke: ”Meet the woo”

20. (21) Post Malone: ”Hollywood's bleeding”

Singlar:

1. (1) 24KGoldn featuring Iann Dior: ”Mood”

2. (2) Zara Larsson & Carola: ”Säg mig var du står”

3. (3) Victor Leksell: ”Svag”

4. (6) Joel Corry featuring MNEK: ”Head & heart”

5. (Ny) Justin Bieber featuring Chance the Rapper: ”Holy”

6. (4) Maximus: ”Galen”

7. (18) Internet Money & Gunna featuring Toliver & Nav: ”Lemonade”

8. (7) Cardi B featuring Meghan Thee Stallion: ”Wap”

9. (8) Jawsh 685 & Jason Derulo: ”Savage love (Laxed – siren beat)”

10. (9) Molly Sandén featuring Newkid: ”Jag mår bra nu”

11. (5) Einár featuring Sami: ”Feelings”

12. (Ny) Miriam Bryant featuring Jireel: ”Ditt fel”

13. (11) The Weeknd: ”Blinding lights”

14. (10) Miss Li: ”Komplicerad”

15. (13) Tate McRae: ”You broke me first”

16. (12) Victor Leksell: ”Bedövning”

17. (14) Pop Smoke featuring Lil Tjay: ”Mood swings”

18. (19) Pop Smoke featuring Lil Baby & Dababy: ”For the night”

19. (16) Dababy featuring Roddy Ricch: ”Rockstar”

20. (15) Norlie & KKV och Junie: ”Komma över dig”

Källa: GLF