”Musiken är min största kärlek och trygghet”

Han fyller 75 men firar hellre 50 år som yrkesmusiker och 40 år som del i Electric Banana Band. I Janne Schaffers liv har musiken alltid stått i centrum. – Den har lärt mig oerhört mycket, säger han.

En 50 år lång musikkarriär, hur summerar man den? För Janne Schaffers del började resan 1970, som gitarrist på Björn Skifs första soloalbum "Both sides now". Tre år senare släppte han sitt första soloalbum. Det låg etta på försäljningslistan Kvällstoppen i sex veckor och har med åren samplats av amerikanska artister som KRS-One, The Lady of Rage och Christina Aguilera.