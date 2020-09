Miniatyräventyret ”Grounded” hoppas växa

Fakta

Obsidian Entertainment är en spelutvecklare i Kalifornien som grundades 2003, där flera av skaparna bakom postapokalyptiska rollspelsserien "Fallout" arbetar.

2012 höll bolaget på att gå omkull, men räddades av en gräsrotsfinansierad kampanj som ledde till fantasyspelet "Pillars of eternity", som gavs ut av svenska Paradox.

Obsidian har bland annat gjort rollspelen "Fallout: New Vegas", "Neverwinter nights 2", "Star wars knights of the old republic II: The sith lords" och "The outer worlds". Bolaget arbetar nu på det nya fantasyrollspelet "Avowed".

2018 meddelades att Microsoft skulle köpa upp bolaget, och Obsidian är sedan dess en förstapartsutvecklare för teknikjätten.

Källor: Obsidian, Kotaku, med flera.