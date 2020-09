Victor Leksell har nu tillbringat 34 veckor på listan, varav 16 i topp, med sin låt ”Svag”. Lena Philipsson och nya singeln ”En stilla depression” tackar för sig efter bara en vecka.

1. (1) Victor Leksell: ”Svag”

2. (3) Laleh: ”Det kommer bli bra”

3. (2) Darin: ”En säng av rosor”

4. (5) Miss Li: ”Komplicerad”

5. (Åt) Miriam Bryant: ”Passa dig”

6. (10) Miss Li: ”Lev nu dö sen”

7. (7) Carola & Zara Larsson: ”Säg mig var du står”

8. (6) Agnes: ”Fingers crossed”

9. (Åt) Jill Johnson & Robin Stjernberg: ”Miles of blue”

10. (4) Smith & Tell: ”Year of the young”

Bubblare:

Eva Dahlgren & Joakim Berg: ”Den jag är”

Amskøld: ”Standby”

Casanovas: ”Jag sjunger den för dig”