Ardian har skrivit sitt första proffskontrakt

Laholms FK-fostrade Ardian Berisha har blivit proffs och lever nu på fotbollen på heltid. FK Senica i den slovakiska högstaligan bjöd in till provspel och Berisha tog chansen.

– Detta har varit mitt mål länge - att kunna leva på fotbollen utomlands, säger Berisha.

Ardian Berisha är nu fotbollsproffs på heltid i Slovakien. På bilden hälsas han välkommen till FC Senica i Fortuna Liga av klubbens sportsliga direktör Filip Holec. Bild: Pressbild FK Senica

Han lämnade LFK som 15-åring och tog sig hela vägen upp i Halmstads BK:s A-trupp, vilken han tillhörde i två och en halv säsong. Efter ett benbrott valde han att börja om i LFK igen. Det blev succé i division 3 och via IS Halmia hamnade han i Vinbergs IF i division 2.