Armenien inte redo för ryskledda fredssamtal

Fredsförhandlingar med Azerbajdzjan under rysk medling är olämpligt just nu. Det säger Armeniens premiärminister Nikol Pasjinian sedan striderna om den omtvistade utbrytarregionen Nagorno-Karabach gått in på fjärde dagen.

– Det är inte särskilt lämpligt att tala om ett toppmöte mellan Armenien, Azerbajdzjan och Ryssland i en tid av intensiva stridigheter, säger Pasjinian till ryska nyhetsbyrån Interfax.

– Förhandlingar kräver en lämplig atmosfär och förutsättningar.

Armenien och Azerbajdzjan har trotsat internationella uppmaningar att lägga ner vapnen i Nagorno-Karabach. Den territoriella dispyten har pågått i årtionden men striderna blossade upp på nytt i söndags. Båda sidor har rapporterat om dödsfall, såväl civila som militära.