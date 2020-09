Ökad alkoholkonsumtion i USA under pandemin

Alkoholkonsumtionen bland amerikanska kvinnor har ökat under coronapandemin enligt en ny studie.

Forskarna upptäckte att kvinnor drack cirka 5,4 dagar per månad under perioden maj till juni jämfört med 4,6 dagar per månad samma period 2019.

Kvinnor drack dessutom mycket 0,6 dagar i månaden jämfört med 0,4 dagar i månaden före pandemin, enligt studien som har publicerats i vetenskapstidskriften Jama Network Open. Att dricka mycket definieras som fem eller fler glas för män och fyra eller fler för kvinnor under ett par timmar.

Män var dock de som drack allra mest med 23 drinkar per månad jämfört med 15 för kvinnor.