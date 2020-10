Då släpps dokumentären om Eilish

”The world's a little blurry” – det är titeln på en ny dokumäntär om Billie Eilish som har premiär på strömningstjänsten Apple Plus, skriver hon själv på Instagram.

Apple köpte i slutet av förra året rättigheterna till dokumentären för 225 miljoner kronor. Filmen följer den 18-åriga amerikanska popsensationen under turnén som följde på hennes debutalbum ”When we all fall asleep, where do we go?” som kom i fjol.

Albumet nådde förstaplatsen på den amerikanska albumlistan Billboard 200 och gav Eilish inte mindre än fem Grammystatyetter.

Tidigare i år gav Billie Eilish även ut låten ”No time to die”, som är ledmotivet till den kommande Bondfilmen med samma namn. Senaste singeln ”My future” släpptes i somras.