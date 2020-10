Svedberg: ”Viktigt att spräcka målnollan”

Säsongens första mål, säsongens första trepoängare. Till slut lossnade det för Djurgården, som vann med 3–0 hemma mot Malmö.

– Det var så klart viktigt att spräcka målnollan, säger målvakten Niklas Svedberg till C More.

Djurgårdstränaren Robert Ohlsson tittade förvånat ut på isen och undrade om han hörde rätt. Speakern i Hovet hade nämligen – alldeles innan nedsläpp för andra perioden – inlett med att läsa upp två utvisningar.

Malmös Fredrik Händemark två minuter för osportsligt uppträdande.

Djurgårdens Dick Axelsson matchstraff för osportsligt uppträdande.

Duon fick utvisningarna efter sammanstötning i spelargången.

– Eh, inget speciellt, säger Händemark till C More på frågan om vad som hände.

– Det får du ta med Dick.

Ett Axelsson-löst Djurgården fick i stället fortsätta att jaga säsongens första mål och säsongens första seger – och det gick vägen även utan stjärnan.

Efter 0–2 i premiären mot Frölunda och nästan 99 minuter utan nätkänning hittade Ohlssons lag till slut rätt. Tobias Ekberg tog vara på sin egen retur och skickade vidare pucken med foten till Alexander Holtz. 18-åringen satte 1–0 med 1.05 kvar av andra perioden – stockholmsklubbens första mål för säsongen.

– Det var dags att vi skulle göra mål. Det var en enorm lättnad att den gick in, säger Holtz till C More.

– Jag såg att ”Josef” (Jacob Josefson) droppade till Ekberg som tog den mot mål, jag försökte bara hitta en bra yta och lite turligt studsade den ut till mig perfekt och det vara bara att raka in den.

Tidigt i tredje kom säsongens andra mål när Linus Andersson satte 2–0-målet efter 2.11 och med 2.31 kvar att spela gjorde William Eklund 3–0 i tom bur. Dessutom räddade målvakten Niklas Svedberg samtliga 29 Malmö-skott.

– Det var skönt att vinna, första vinsten för säsongen och första matchen för mig. Jag tycker att vi gjorde ett grymt jobb, vi blockade många skott och vi fick i alla fall ha 50 personer här. Det betyder mycket och är stor skillnad mot att ha noll, säger Svedberg till C More.

– Det var så klart viktigt att spräcka målnollan och ta första segern. Det är bra för självförtroendet. Jag tycker också att vi spelar på ett bra sätt, så det var jäkligt skönt.

Malmös forward Lars Bryggman, vars lag har inlett säsongen med två raka förluster:

– I långa stunder spelar vi ganska bra men vi gör inga mål, säger han till C More.

– Vi måste göra mål, vi har fem mot tre och andra lägen också. Det finns lägen, och i fem mot tre måste man göra mål men det gör vi inte. Jag är rätt besviken faktiskt.