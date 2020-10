USA: 837 000 nyinskrivna som arbetslösa

Antalet nyinskrivna arbetslösa i USA var 837 000 förra veckan, enligt USA:s arbetsmarknadsdepartement. Det var färre än veckan före och även färre än vad analytiker hade räknat med.

Analytiker hade i snitt räknat med att 850 000 skulle ha skrivit in sig som arbetslösa i USA under veckan. Under veckan före skrevs 873 000 in som arbetslösa i USA, enligt reviderade tal.

I den privata sektorn ökade antalet sysselsatta i september med 749 000 personer, enligt statistik från löneadministratören ADP som kom tidigare i veckan.

Det var mer än väntat. Analytiker hade i snitt räknat med en ökning på 650 000 personer, enligt en Reutersenkät.

På fredag kommer månadssiffror från USA:s arbetsmarknadsdepartement som väntas visa att det skapades 850 000 nya jobb utanför jordbrukssektorn i september.