Adlad punkikon intar Millesgården

Vivienne Westwood, klädskapare och punkdrottning, visas för första gången stort i Sverige. Millesgården i Stockholm har tagit hjälp av en brittisk privatsamlare, Lee Price, som köpte sin första Westwood-t-shirt som tolvåring.

När Vivienne Westwood, snart 80 år, lät sig fotograferas av The Guardian i vintras var det med torkade växter på huvudet, arrangerade likt ett fågelbo.

”Bär en handduk i stället för en kappa, det är väldigt chict. Eller makens boxershorts med ett bälte, eller något från din mormor. Allt handlar om att göra det själv, i stunden”.

Så lyder ett av de citat som nu finns uppförstorade på Millesgårdens väggar.

Den anspråkslösa programförklaringen ovan har inte hindrat henne från att – också – skapa exklusiv haute couture och ibland så många som nio kollektioner per år i stället för branschens vanliga två, vilket har fått delar av miljörörelsen att starkt ifrågasätta allvaret i hennes miljöaktivism.

”Buy less, choose well, make it last” (köp mindre, välj väl och få det att hålla) har Westwood svarat och tyckt på sina t-shirtar.

Den punkiga Westwood blev så småningom en adlad leverantör till etablissemanget. På 1970-talet klädde hon Sex Pistols och några decennier senare gjorde hon en av premiärminister Theresa Mays skotskrutiga favoritkostymer.

Rutmönstren är ett av Westwoods signum. De figurnära klänningarna ett annat, burna av bland andra den matälskande programledaren Nigella Lawson och skådespelaren Helena Bonham Carter.

På Millesgården visas Westwoods skapelser i en kronologisk utställning som omfattar 350 föremål, varav drygt 300 är klänningar, dräkter, t-shirts och kostymer. Allt kommer från den brittiske privatsamlaren Lee Prices samling.

Som tolvåring, uppvuxen i den brittiska skoindustristaden New Hamptonshire, blev han förälskad i Westwoods estetik, en kärlek så stark att han så småningom blev expedit i en av hennes butiker där artister som Chrissie Hynde och Billy Idol hade ingått i personalstaben.

Nu står han i en korridor på Millesgården och stryker t-shirts.

– Det här var sådant som vi hade på oss när vi var ute och klubbade, berättar han och hämtar sedan sin första fortfarande välbevarade Westwood-t-shirt med hennes klassiska märke, ”the orb” modellerad efter drottning Elizabeths riksäpple som klädskaparen approprierade från den brittiska monarkin.

Som tonåring upptäckte Lee Price att Vivienne Westwood gjorde klädkollektioner utifrån allt som han gillade: punk, pirater, Clint Eastwood och filmen ”Bladerunner”. Numera försörjer han sig på sin samling.

Med i utställningen finns bland annat Lee Prices nu urvuxna jobbkostymer, däribland den med tryck hämtat från François Bouchers målning av den passionerade Herkules kyss. Men också den spektakulära och välskräddade kostymen i pastellfärgad Harris tweed som Lee Price bar på sitt bröllop.

Mia Soreby, kurator på Millesgården talar om Vivienne Westwoods ”chockvärde” som en unik kvalitet, både i egenskap av klädskapare och politisk aktivist. Millesgården visar en serie bilder av fotografen Ki Price som följer Westwoods politiska miljöengemang och aktivism för bland andra Julian Assange. På en bild kör hon ett militärfordon till dåvarande premiärministern David Camerons bostad för att protestera mot så kallad ”fracking”, hydraulisk spräckning, i jakt på naturgas och olja.

– Hon är en kontroversiell person helt klart, och en person som hela tiden försöker hitta nya vägar, säger Mia Soreby.

”Vivienne Westwood, punk & glamour, a private collection” visas på Millesgården 3/10 till 9/5 2021.