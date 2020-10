Arbetslöshet – ett dråpslag utan a-kassa

Fakta

En månad räknas som fyra: Från och med i mars i år räknas varje medlemsmånad i a-kassan som fyra månader. Det innebär att den som varit medlem i a-kassan i tre månader kvalificerar sig för inkomstbaserad ersättning, upp till 80 procent av tidigare lön.

Arbetstidsvillkoret: För att ha rätt till ersättning måste man ha arbetat minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna, eller 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader.

Höjt ersättningstak: Sedan den 13 april i år gäller ett höjt tak i ersättningen och den som har jobbat heltid kan få upp till 26 400 kronor per månad. Den som uppfyller villkoren för grundersättning kan få upp till 11 200 kronor per månad.

Slopad karens: Arbetslöshetsersättning från den första arbetslösa dagen. I normalfallet har man sex karensdagar utan ersättning.

Lättare för företagare: Den som driver eget kan ha företaget vilande i år utan att det påverkar rätten till ersättning från a-kassan i framtiden.

Reglerna gäller till den 3 januari 2021. Men regeringen har lagt fram ett förslag om att förlänga reglerna till och med den 31 december 2022.

Källa: Sveriges a-kassor, regeringen