I Stockholm finns smittan ”överallt”

Fakta

Under hela pandemin har Region Stockholm varit värst drabbat av det nya coronaviruset. Antalet smittade är hittills 25 668 stycken, medan antalet som dött räknas till 2 405 personer. I förhållande till folkmängden har 101,2 personer per 100 000 invånare avlidit. Södermanland är den näst värst drabbade regionen med 85,4 döda per 100 000 invånare, följt av Västmanland (66,3).