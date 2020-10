Domaren om Lasus sparkmål: Inget svårt beslut

Frölundas kvittering till 2–2 mot Leksand blev omdebatterad. Pucken gick via Niklas Lasus skridsko och in i mål. – Det är ren tur. Jag försökte få den till mig så vi kunde behålla den. Jag kände med en gång: Vart tog den pucken vägen? säger Niklas Lasu.

Leksand hade just tagit ledningen i början på andra perioden. Leksands Marek Hrivík drog på sig en utvisning för tripping och Frölunda pressade på i powerplay. Patrick Carlsson slog in en puck mot Niklas Lasu som stod framför mål. Pucken tog på en Leksandsklubba och gick sedan via Lasus skridsko in i mål.

– Jag ser att Patrik Karlssons puck ändrar riktning. Så jag försöker fånga upp den, berättar Lasu.

Men i stället hamnade den i nätet bakom Leksands målvakt Janne Juvonen. Domarna åkte ut för videogranskning och tog tid på sig.

– Jag tänkte, det här är 50/50, säger Lasu.

Till slut kom Morgan Johansson ut på isen och pekade på mittcirkeln: Frölunda hade kvitterat.

Leksandstränaren Björn Hellkvist var av förståeliga skäl inte helt nöjd efter matchen.

– Jag står ganska långt ifrån men ser bra på jumbotronen. Det är en sparkrörelsen. Men jag vet inte vad regelboken säger. Om det är en sparkrörelse bort från målet så kanske det gills. Vad vet jag, säger han besviket.

I C More kommenterar domare Morgan Johansson domslutet.

– Han dirigerar pucken in i mål och det är tillåtet oavsett om skridskon är i luften eller i isen. Däremot får han inte sparka. Man får dirigera men inte ge fart åt pucken och det gjorde han inte.

– Det var inget svårt beslut.

Niklas Lasu var nöjd.

– Det är ingen sparkrörelse. Jag har skridskon i isen om det betyder något.

Målet innebar 2–2 för Frölunda som senare i perioden kunde ta över och till slut vinna. Målet var Niklas Lasus första för säsongen.

– Det är ren tur, men jag tar det gärna. Alla mål räknas lika mycket, säger han med ett stort leende.