Expert: Risk att plötsligt bli jättedålig

USA:s president Donald Trump vårdas på militärsjukhus för covid-19. Han får flera experimentella behandlingar och läkemedel, bland annat med antikroppar. ”Jag tycker det är häpnadsväckande att han får den behandlingen”, säger immunolog Petter Brodin.

Presidenten har själv sagt att han ”mår väldigt bra” och gjorde tummen upp när han gick till helikoptern som tog honom till sjukhuset. Enligt Vita huset är flytten till sjukhus en försiktighetsåtgärd.

Svenske immunologen Petter Brodin vid Karolinska institutet tror att det framför allt finns två anledningar att vidta åtgärden.

– Han har fått experimentell behandling som inte är godkänd, bara det kan vara ett skäl att ta honom till sjukhus eftersom man inte har någon aning om hur den behandlingen kommer att fungera eller inte fungera och vilka biverkningar den ger.

Brodin pekar även på det faktum att vissa patienter med covid-19 ganska plötsligt blir sämre.

– Den här sjukdomen går i två faser. Den första handlar om att viruset förökar sig och kroppen försöker hänga med. Sedan går patienten in i en andra fas där immunförsvaret överaktiveras, det brukar vara ungefär fem till sex dagar in i sjukdomen, det kan ta lite längre tid också. Då är det en del patienter som snabbt blir jättesjuka. Jag tror att man vill ha honom på sjukhus under den tiden ifall han plötsligt skulle bli jättedålig.

TT: Vad är det för experimentell behandling han har fått?

– Det är terapeutiska antikroppar som tagits fram av ett amerikanskt företag, så vitt jag förstår har han fått den behandlingen. Det är en behandling där man försöker hämma viruset genom att ge antikroppar som man från början har hittat i patienter som blivit friska. Vi har ingen aning om hur han reagerar på den.

Kliniska tester av den ännu inte godkända behandlingen är i fas tre.

– Jag tycker det är häpnadsväckande att han får den behandlingen.

TT: Hur är det med de andra medicinerna har får?

– Om han fått malariamedicin vet jag ingenting om. Jag vet att han har fått zink och D-vitamin och det är inte så konstigt – det är ofarliga saker som kanske kan ha en gynnsam effekt. Det som vi vet fungerar, men det gäller när syrgas används, det är kortison, det kommer han helt säkert att få framöver tror jag.

TT: När kan det vara faran över för Trump?

– Det är svårt att säga, just därför att man inte vet exakt när han först blev smittad. I och för sig testas ju han oftare än andra personer så det kanske är lättare att se i hans fall när han blev smittad. Men det är ändå svårt att veta eftersom de patienter som blir svårt sjuka, blir det av olika anledningar. En del får blodproppar, en del får andningsproblem. Om jag var han skulle jag inte känna mig trygg förrän om åtminstone två veckor.