Klasen hjälte – när Luleå avgjorde sent

Linus Klasen, 34, har presenterat sig. Hemma mot Växjö klev den tidigare poängkungen fram och avgjorde för Luleå med 29 sekunder kvar av matchen. ”Jag har haft ganska många bra lägen och inte fått till det”, säger han till C More.

Luleås segertåg fortsätter i SHL.

Hemma mot Växjö kom fjärde raka segern efter 2–1 mot smålänningarna.

Men det satt långt inne.

Med 29 sekunder kvar byggde finländaren Juhani Tyrväinen upp ett anfall och friställde Linus Klasen, som ensam med Viktor Fasth inte gjorde några misstag. Målet var snidarens första i Luleå sedan återkomsten.

34-åringen spelade två säsonger i Norrbotten mellan 2012 och 2014 och gjorde bland annat 57 poäng sista året innan han lämnade för schweiziska Lugano. Efter sex år utomlands har han till den här säsongen vänt hem.

– Jag får en lång dragning och det var skönt att den gick in. Jag har haft ganska många bra lägen och inte fått till det. Vi fick tre poäng och det var skönt, säger matchhjälten, som inför matchen stod noterad för två assistpoäng, till C More.

Segern betyder att Luleå står på full pott, tolv poäng, efter fyra matcher. Det här var Växjös första förlust under ordinarie speltid. Men gästernas tränare Sam Hallam var inte speciellt nedstämd trots detta.

– Jag tycker vi vänder runt en ganska dålig start. Vi utmanar mer och mer och spelar bättre och bättre. Det som händer på slutet händer ibland. Men vi kan ta med oss mycket som är bra. Resultatet är surt, men det känns inte speciellt tungt, säger han.

Hemmalaget tog ledningen i den andra perioden genom en styrning från Filip Hållander innan Robert Rosén satte kvitteringen till 1–1 bakom Luleås 17-årige målvakt Jesper Wallstedt.

Wallstedt gjorde säsongsdebut och var glad efteråt.

– Det var grymt kul. Jag har stått och väntat i tre matcher på bänken. Jag var riktigt taggad och det var grymt kul. Man har haft en lång försäsong och bara gått och trampat. Nu får man äntligen spela, det var hur kul som helst, säger han till C More.