Segrar för HV och Malmö – Färjestad ny jumbo

HV71 och Malmö spräckte sina nollor i botten. Därmed är Färjestad – som förlorade mot just Malmö – ny jumbo i SHL.

HV71 hade inlett SHL-säsongen med fyra raka förluster och fick sämsta tänkbara start hemma mot Oskarshamn. I första perioden hade HV det mesta av spelet, men Oskarshamn det bästa – och gästerna gick till paus i 2–0-ledning.

– Extremt orättvist resultat. Jag tycker att det är vi som för perioden rätt igenom, sade HV71:s Linus Fröberg med en suck i intervjun med C More.

I andra perioden tog HV:s värmländske center saken i egna händer. Fröberg började med att assistera Fredrik Forsberg till 1–2-reduceringen. Oskarshamn svarade visserligen genom Markus Modigs andra mål för kvällen, men HV71 hade fått vittring och slog inte av på takten. Linus Fröberg satte 2–3 med 1.33 kvar av mittronden och innan den var slut blev Forsberg tvåmålsskytt när han satte 3–3.

– Två grymt viktiga mål att få med oss in i tredje perioden, sade Forsberg till C More.

Väl i tredje kom några viktiga mål till. Oskarshamn har gjort hela åtta mål i powerplay på fyra matcher, men straffades nu i stället i numerärt överläge. Filip Sandberg åkte sig fri och satte 4–3 för HV trots en man mindre på isen. Eric Martinsson satte senare 5–3 och när Oskarshamn tidigt tog ut målvakten satte lagkaptenen Simon Önerud 6–3.

Segern var efterlängtad för Jönköpingslaget.

– Jäkligt skönt, sade Önerud.

– Jag tycker att vi började matchen fantastiskt, ändå hade vi 2–0 i arslet. Starkt att vända på matchen.

Även Malmö spräckte sin poängnolla i botten. Skåningarna hade bara spelat två matcher inför besöket i Karlstad, där Färjestad besegrades med 4–2. Malmö lade grunden till trepoängaren när man gick från 0–0 till 3–0 på drygt åtta minuter i mitten av andra perioden.

Färjestad har det däremot fortsatt kämpigt och står på två poäng, tagna i straffsegern mot Växjö, efter fem matcher. Både HV och Malmö passerade i tabellen och FBK är därmed sist i SHL-tabellen.

– Vi har det tungt och det är lite motigt. Det är så i hockeyn ibland, sade nedstämde FBK-tränaren Johan Pennerborn till C More.

Malmös duktige målvakt Oscar Alsenfelt var desto mer nöjd:

– Väldigt skönt. Det (att vinna) blir mer och mer viktigt ju mer man förlorar.