”Pandemin katastrof för kulturlivet i New York”

Enligt kompositören och New York-bon Mikael Karlsson har stadens scenkonst drabbats hårt av coronakrisen. ”Sanningen är att kulturlivet antagligen inte kommer att repa sig på många, många år”, säger han till TT.

Mikael Karlsson bor i vanliga fall i New York-stadsdelen Harlem, men befinner sig sedan i början av september i Stockholm. Under en höst där mycket av den svenska scenkonsten ligger på is står han för musiken till två uppmärksammade uppsättningar – dansverket ”Shift” på Kungliga Operan och ”De ska drunkna i sina mödrars tårar” på Unga Klara.

Att komma till ett Stockholm, där livet trots allt pågår under någorlunda normala former, från ett New York där coronapandemin slagit till med full kraft, var märkligt, berättar Mikael Karlsson.

– Det kändes konstigt när vi 20 personer som satt på planet stod på Arlanda funderade vi på om vi skulle ta av våra ansiktsmasker. Vem skulle göra det först? Det var som att korsa en gräns. Men det är så klart väldigt skönt efter att ha gått omkring i sex månader med mask i ett svinhett New York.

Coronakrisen har också mer eller mindre lamslagit New Yorks vanligtvis så pulserande kultur- och scenkonstliv. De många teatrarna på Broadway tvingades slå igen i mars, och en av stadens största kulturinstitutioner, Metropolitan, aviserade nyligen att ridån på det anrika operahuset i Lincoln Center kommer att gå upp tidigast i september nästa år.

För de hundratusentals personer som på ett eller annat sätt arbetar inom branschen ser situationen alltmer desperat ut, säger Mikael Karlsson.

– Det är en total katastrof. Det handlar inte om några uteblivna spelningar här och där, utan om att alla institutioner har fallit samman och ingen vet om de kan komma tillbaka igen. Kulturlivet i New York har nästan inte något statligt stöd alls, vilket gör existensen osäker även i vanliga fall. Nu finns det inga biljettintäkter och de som brukar skänka pengar är villrådiga över var de ska hitta pengarna.

Enligt Mikael Karlsson har många av de mindre teater- och danskompanierna redan tvingats att slå igen i spåren av pandemin.

– Det råder stor sorg i New York. Sanningen är att kulturlivet troligtvis inte kommer att repa sig på många, många år. Visst finns det alltid en ”fighting spirit”, men faktum är att många nu är skuldsatta upp över öronen på ett sätt de aldrig kommer att kunna ta sig ur, säger Mikael Karlsson.

I september hade Alexander Ekmans dansverk ”Shift”, med musik av Mikael Karlsson, premiär och den 15 oktober är det dags för premiären av ”De ska drunkna i sina mödrars tårar”. Mikael Karlsson berättar att han inför pjäsen, som är en dramatisering av Johannes Anyurus Augustprisade framtidsskildring med samma namn, har arbetat tätt med regissören Farnaz Arbabi för att hitta rätt ton.

– Det är ju egentligen en science fiction-roman. Vi har försökt få fram en dystopisk ton utan att det bara blir tungt och sorgset. Huvudtemat är väldigt pushigt, ett actiontema, vilket också har satt tonen för musiken, säger han.

– Jag tror att vi har kommit fram till något som är mer än bara bakgrundsmusik och det är alltid dit jag vill komma. Det ska finnas ett historieberättande behov av musiken – den ska inte bara vara en dekoration.