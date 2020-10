Med Donald Trump i Vita huset framstår det amerikanska inflytandet som mer problematiskt och destruktivt än någonsin tidigare.

Frågan dyker upp då och då i kontakter med läsarna. Varför ägnar svenska medier så mycket utrymme åt USA i allmänhet och amerikanska presidentval i synnerhet? Vad som sägs och skrivs i ett relativt litet land som Sverige med 10 miljoner invånare kan ju endast ha marginell inverkan på en supermakt som USA med en befolkning på drygt 300 miljoner.

Svaret är lika självklart som iakttagelsen är korrekt.

För så var det nu i veckan, inför och närmast efter den första och skandalöst kaotiska debatten mellan den republikanske presidenten Donald Trump och hans demokratiske utmanare Joe Biden. Den bevakades och kommenterades av svenska medier i nästan samma omfattning som en partiledardebatt strax före ett riksdagsval.

Två dagar senare blev rubrikerna ännu större när nyheten att Trump har smittats av coronaviruset slog ned som en bomb. Presidenten har plötsligt blivit en symbol för en potentiellt dödlig sjukdom, covid-19, som han själv har bagatelliserat. Hur detta påverkar utgången i valet den 3 november är dock omöjligt att veta.

Den som löpande följer USA-rapporteringen i internationella medier kan konstatera att intresset för USA är enormt, men att Sverige sticker ut, möjligen i sällskap med Storbritannien.

Inför presidentvalet om en knapp månad sänder Sveriges Television samtliga debatter mellan kandidaterna. Dagens Nyheter, landets största morgontidning, har låst upp sin sajt så att icke-prenumeranter kan ta del av artiklar om valet. Även Sydsvenskan och HD planerar extra satsningar.

Inget land påverkar andra länder i samma utsträckning som USA. Det beror inte enbart på att USA fortfarande är världens största och viktigaste ekonomi.

USA är också den ledande forskningsnationen. När de bästa lärosätena rankas brukar åtminstone hälften av de tio högst placerade vara amerikanska, till exempel Harvard, Stanford och Massachusetts Institute of Technology. Dit söker sig forskare från hela världen.

Amerikanska universitet producerar fler Nobelpristagare än universitet i andra länder. En tredjedel av alla fysikpristagare genom åren har varit födda i USA.

Att USA är en kulturell supermakt märks i utbudet av musik, filmer och tv-serier.

Amerikanska aktörer leder och dominerar sedan länge den globala medieutvecklingen.

Televisionen fick en gång sitt genombrott i USA. Idag handlar det om internet, en amerikansk skapelse, och hela den digitala revolution som på gott och ont håller på att stöpa om vår tids offentlighet: Google, Facebook, Twitter.

Det är mot USA som svenska politiker blickar för att hämta nya kunskaper om allt från opinionsmätningar till kommunikationsstrategier.

När det gäller att analysera rörelser i opinionen har USA legat i framkant sedan 1930-talet, då den amerikanske samhällsforskaren George Gallup började använda sig av slumpmässiga urval. Och ett nutida strategiskt begrepp som triangulering, att inta motståndarens position och sedan omdefiniera den, emanerar från Bill Clintons framgångsrika presidentkampanjer på 1990-talet.

Om man ovanpå allt detta lägger det förhållandet att USA förfogar över världens starkaste och mest välutrustade krigsmakt kan man inte gärna dra någon annan slutsats än att detta är landet som vi andra aldrig kommer undan.

Då säger det sig självt att det amerikanska inflytandet får särskilt genomslag i en öppen och omvärldsberoende nation som Sverige, där invånarna dessutom besitter relativt goda kunskaper i engelska.

Sådana omständigheter, förstärkta av historiska faktorer som utvandringen till Amerika i slutet av 1800-talet, förklarar det väldiga svenska intresset för USA.

Men med Donald Trump i Vita huset framstår det amerikanska inflytandet som mer problematiskt och destruktivt än någonsin tidigare. Ett nyfiket intresse övergår i skräckslagen fixering: att ”knarka Trump” som den frispråkige kollegan Robert Aschberg har uttryckt det.

Tidigare var det huvudsakligen konstruktiva impulser som strömmade österut över Atlanten och påverkade den politiska utvecklingen i länder som Sverige, från de liberaler som på 1800-talet vägleddes av den amerikanska författningen till alla som hundra år senare inspirerades av drömmar och förhoppningar som artikulerades av Martin Luther King och Robert Kennedy.

Idag är de amerikanska impulserna av ett helt annat slag.

Ty Donald Trump underblåser, fullt medvetet, de auktoritära och ibland fascistiskt anstrukna argument och metoder som numera förgiftar det politiska livet i USA och i så olika länder som Brasilien och Polen, Filippinerna och Ungern.

Det är ett förfall som ofelbart kommer att accelerera om Trump vinner valet och om det plumpa, vulgära uppträdande som han gav prov på i debatten med Biden får bilda skola.

I USA:s president har idén om vit överhöghet nu fått en galjonsfigur. Det framgick av Trumps ursäktande kommentarer om nazimobben i Charlottesville 2017 och bekräftades i tisdagens debatt, då han vägrade ta avstånd från den våldsbejakande rasistorganisationen Proud Boys. Istället antydde Trump att dess medlemmar skulle vara beredda att agera ifall han förlorar valet.

Han backade efteråt, men när ledaren för världens mäktigaste demokrati uttrycker sig på det sättet växer högerextremisternas tuppkam, inte enbart i USA.

Trump har också uttalat sig välvilligt om den skvatt galna konspirationsteori som kallas QAnon: att liberala politiker, kändisar från Hollywood och Bill Gates ingår i en pedofil sammansvärjning som eftersträvar världsherravälde och att endast Donald Trump kan stoppa dem.

Om QAnons anhängare har Trump sagt att de är ”människor som älskar vårt land”.

Omkring ett dussin republikanska kongresskandidater har ställt sig bakom QAnon, däribland Marjorie Taylor Greene, som efter seger i ett primärval i Georgia verkar ha säkrat en plats i representanthuset.

Genom Trump har QAnon nu lyfts rakt in i den amerikanska politikens centrum.

QAnon har redan börjat spridas i Europa, där rörelsens symbol bland annat har synts vid demonstrationer i Berlin. Enligt en granskning i Dagens Nyheter cirkulerar svenska QAnon-budskap på internetforumet Flashback och i Facebookgrupper med tusentals följare.

Ett av extremhögerns antisemitiska favoritteman är att den ungersk-amerikanske finansmannen George Soros ligger bakom ”massinvandring”, vänsterextremism och Black Lives Matter. Donald Trump har ännu inte stämt in i kören, men möjligen är det blott en tidsfråga. Trumps främste allierade bland tokhögerns medieprofiler, Tucker Carlson på Fox News, anslöt sig nyligen till påståendet att Soros finansierar de protester mot rasism som i flera månader har skakat amerikanska städer.

I Europa är Soroshatet redan djupt förankrat, främst i Ungern, Sverigedemokraternas favoritland, styrt av Viktor Orbán, Trumps bäste vän i EU.

Vid sidan av att Trump har gjort den systematiska lögnen till ett fungerande politiskt verktyg är det mest bekymmersamma att presidenten, fixerad vid vad han kallar fake news, har utsett journalister och fria medier till ”det amerikanska folkets fiender”.

Till en början handlade det mest om förtäckta hot som att granskande reportrar ”rör sig på mycket farlig mark”, men med tiden har retoriken slagit över i vad som bara kan uppfattas som att USA:s president stödjer våldsamma attacker på journalister.

Vid ett kampanjmöte häromveckan hånade han en journalist vars knä hade skadats av polisens gummikulor i samband med bevakningen av en protestmarsch i Minneapolis. Trump beskrev händelsen som ”något vackert”.

Presidenten i det land som har det kanske starkaste konstitutionella skyddet för pressfriheten – den är inskriven i rättighetskatalogen Bill of Rights första paragraf – medverkar därmed till att legitimera hot och hat mot journalister.

Det ger ofrånkomligen extrema krafter blodad tand även på andra håll, inbegripet Sverige, vilket Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski påpekade förra söndagen.

Detta märks i Sverigedemokraternas vildsinta utfall mot public service och manifesterades på ett obehagligt vis i hatstormen mot en programledare i SVT som dristat sig att ställa kritiska frågor till SD-ledaren Jimmie Åkesson samma dag som ännu en av hans partivänner, anställd vid riksdagskansliet, hade ertappats med nazistsvärmeri:

* ”Det finns en lyktstolpe särskilt reserverad för dig.”

* ”Din hjärndöda fula vänstersubba … Jag kommer inom sinom tid att påminna dig om denna intervju.”

* ”Du kanske inte har några barn du är rädd om. Det skulle jag absolut vara i dina kläder.”

De grova utbrotten understryker betydelsen av slutsatserna i en lite undanskymd statlig utredning som presenterades i onsdags, Det demokratiska samtalet i en digital tid:

”Vi bedömer att näthatet stör det demokratiska samtalet och att det därmed utgör ett hot mot demokratins funktionssätt.”

Så visst är det stora intresset för USA fullt motiverat i medierapporteringen och i det offentliga samtalet här i lilla Sverige. Kanske borde intresset vara ännu större. För det som börjar i amerikansk politik tenderar att förr eller senare nå hit.

Everything Trump Touches Dies. A Republican Strategist Gets Real About the Worst President Ever (Free Press) av Rick Wilson.

Så dör demokratier (Studentlitteratur) av Steven Levitsky & Daniel Ziblatt.

Med lögnen som vapen. Donald Trump och den amerikanska drömmens kris (Historiska Media) av Erik Åsard.

Det demokratiska samtalet i en digital tid. Så stärker vi motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat (SOU 2020:56).