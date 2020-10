Danmark tar itu med sexismen – tre år senare

Fakta

I början av oktober 2017 briserade skandalen kring Hollywood-producenten Harvey Weinstein, som av en mängd kvinnor anklagades för sexuella trakasserier.

#metoo tog fart på Twitter efter att skådespelaren Alyssa Milano den 15 oktober uppmanade alla som utsatts för sexuella trakasserier att skriva "me too" som status. Under hashtaggen vittnade kända och okända kvinnor om sexuella trakasserier och övergrepp i sociala medier.

I Sverige växte rörelsen med upprop från olika branscher där mängder av kvinnor skrev under med sina namn och delade med sig av sina berättelser.

Både i Sverige och utomlands fick kända profiler lämna sina jobb efter anklagelser om sexuella trakasserier mot kvinnor.