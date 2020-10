Framtiden är här redan nästa vecka – med plats för 15 personer

Fakta

Måndag 12 oktober

Frukost klockan: 08-09. Det onaturligt naturliga – därför är fillers så populära

Att spruta in ämnen i kroppen för att förändra sitt utseende är långt ifrån nytt. Redan i början av 1900-talet användes paraffin som dagens fillers. Men varför är vi så förtjusta i konstruerad skönhet? / Emma Severinsson, lektor i modevetenskap

Tisdag 13 oktober

Frukost klockan: 08-09: Efter covid-19 – litar vi på samhällets skydd?

Under den pågående pandemin har svenska myndigheter hamnat i blickfånget. Pandemin har satt förtroendet för staten på prov. / Nils Gustafsson prefekt vid Institutionen för Strategisk kommunikation och Jesper Falkheimer, professor i strategisk kommunikation.

Andrafrukost klockan 09.30-10.30 Öresundssamarbetat – en framgångssaga med olyckligt slut?

Skåningarna tycks bry sig allt mindre om Öresundsregionen och Danmark. Pendlingen minskar liksom intresset för nyheter från den danska sidan. Även engagemanget för Danmark reducerat? /Johanna Rivano Eckerdal, föreståndare för Centrum för Öresundsstudier, Jesper Falkheimer samt Nils Gustafsson, strategisk kommunikation.

Onsdag 14 oktober

Fika klockan 10-11: Talking Culture amid Crises - what you need to know when the crises come

Crises most often have cultural components – no matter whether we are discussing challenges within organizations or countries. / Hui Zhao, senior lecturer in the Department of Strategic Communication.

Lunch klockan 12-13 Kommer vi att sluta resa nu?

Coronakrisens effekter på vår mobilitet. Pendlingen minskar när fler arbetar hemifrån. Kan vi få se ändrade attityder till kollektivtrafiken när vi vant oss vid en större privat sfär? /Torleif Bramryd och Michael Johansson, forskare vid Institutionen för Service Management.

Middag klockan 17.30-19.30 Helsingborg Live Exklusive: Presidentval i ett delat USA

En djupdykning i amerikansk politik och det polariserade samhället inför valet den 3 november. / Sanna Torén Björling, journalist, författare och USA-korrespondent för Dagens Nyheter, Nils Gustafsson, forskare vid Institutionen för Strategisk kommunikation och Tobias Linné, forskare vid Institutionen för kommunikation och medier. Samtalet modereras av Heidi Avellan, politisk chefredaktör för HD och Sydsvenskan.

Fredag 16 oktober

Frukost klockan 08-09 Desinformation under corona

Ett seminarium om mörka krafter i det offentliga samtalet. Mekanismerna bakom falska nyheter - vem tjänar på att vi sprider vad? Vilka politiska mål vill exempelvis en viss nyhet uppnå? /Alicia Fjällhed, doktorand vid Institutionen för strategisk kommunikation.

Fika klockan 10-11 Rustad för kris - ett samtal om ledarskap, kris och kommunikation

Den pågående pandemin har inneburit en stor omställning. Både chefer och medarbetare har snabbt behövt att ställa om till scenarier som vi i många fall inte varit beredda på. / Charlotte Simonsson, forskare vid Institutionen för strategisk kommunikation.

