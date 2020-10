Detta hände när du sov.

Helsingborg

Tre personer anhållna för grovt narkotikabrott

Under natten mot måndag grep polisen tre personer för grovt narkotikabrott i Helsingborg. Detta efter att en okänd mängd narkotika hittats i en bostad där polisen under natten gjorde en husrannsakan mot. Senare under natten anhölls personerna av åklagare.

Världen

Trump lämnade sjukhuset – gjorde kort biltur

USA:s president Donald Trump överraskade genom att göra en åktur – vinkandes till anhängare – utanför militärsjukhuset där han vårdas för covid-19.

Tilltaget ledde genast till kritik från medicinsk expertis.

Världen

Barer och caféer i Paris tvingas stänga

Barer och caféer tvingas stänga i två veckor från och med tisdag, och restauranger tvingas till skärpta rutiner, då Paris höjer sin varningsnivå för covid till den högsta.

Världen

Bränderna i Kalifornien fortsätter

Bränderna i USA:s mest folkrika delstat Kalifornien fortsätter. Det brinner 23 större bränder, som bekämpas av 16 500 brandmän, uppger delstatens brandmyndighet.

Mer än 1,6 miljoner hektar har hittills brunnit i årets 8 200 bränder.

Ekonomi

Asienbörserna gläds åt Trumps hälsa

De ledande börserna i Asien gladdes med USA:s president Donald Trump, och inledde handelsveckan med ett skutt uppåt.

Den amerikanske presidenten visade på söndagskvällen lokal tid tecken på att må bättre, efter att ha insjuknat i covid-19, och tog till och med en liten biltur i närheten av sjukhuset där han vårdas.

Sport

Miami knappar in på Lakers i NBA-finalen

Ett skadeskjutet Miami har blåst nytt liv i finalmötet med Los Angeles Lakers i den nordamerikanska basketligan. Efter två förluster lyckades underdog-laget hålla undan och vinna med 115–104 i det tredje finalmötet, trots att Miamis toppspelare Goran Dragic och Bam Adebayo fortfarande är skadade.