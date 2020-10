M-motion: Tillåt jakt med pilbåge

Tiden för att lämna in fristående motioner till riksdagen gick ut under tisdagen. Över 3 600 förslag har kommit in, enligt den preliminära statistiken.

En av motionerna kommer från Cecilia Widegren (M), representant för Västra Götalands läns östra valkrets, som tar upp frågan om jakt med pil och båge. Hon föreslår att det ska bli tillåtet med bågjakt i Sverige på samma sätt som annan jakt är reglerad i dag.

Som motivering lyfter hon fram att det i Finland från den 1 september 2017 är tillåtet med bågjakt på vitsvanshjort, dov- och kronhjort, vildren, vildsvin och mufflon.

”Samarbete mellan Svenska Bågjägareförbundet och Svenska Jägareförbundet är etablerat, vilket gör att förslag på regelverk är i sin linda. Nu är det dags att få det på plats”, skriver hon i motionen.

Den allmänna motionstiden börjar när riksdagen öppnar på hösten och slutar 15 dagar efter det att regeringen lämnat budgetpropositionen till riksdagen. I år startade motionstiden den 8 september.