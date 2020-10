Flygbolag vinnare på Wall Street

New York-börsens ledande index steg på onsdagen. Investerarna tycktes riskvilliga i hopp om att åtminstone delar av de nya statliga stödpaketen ska bli verklighet, trots att president Donald Trump så sent som på tisdagen ställde in förhandlingarna om en ny, omfattande stödplan. Bland vinnarna på Wall Street fanns flera flygbolag sedan Trump utlovat stöd som kan komma branschen till del.

Många sålde säkra papper som statsobligationer, enligt analytikerna för att många investerare verkar tillfreds med tanken att Demokraternas presidentkandidat Joe Biden vinner valet den 3 november.

Dow Jones industriindex och tekniktunga Nasdaqs kompositindex steg båda 1,9 procent, medan S&P 500 ökade 1,7 procent.