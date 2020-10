Teaterföreningen kör igång i mindre format i höst

Det blev inget vanligt år för Höganäs Riksteaterförening. Man hann bara sätta upp en pjäs i våras innan restriktionerna satte stopp. Men i höst sätter föreningen upp pjäser i Tivolihuset igen – med mindre publik. Malmö Opera, Björn Ranelid och jazz står på programmet.

Det är knappast en nyhet att coronapandemin har fått stora konsekvenser för den svenska kultursektorn, och Höganäs Riksteaterförening är inget undantag. De hann med en föreställning under våren innan de valde att ställa in resten av programmet.

– Sedan avvaktade vi inför hösten. Då hade vi redan bokat fyra, fem arrangemang. Till sist tog vi beslutet att för att upprätthålla lite kulturverksamhet så chansar vi på att köra och räknar med att ta in 50 personer, säger Lennart Sjöström, ordförande i föreningen.

Tivolihuset i Höganäs tar in mellan 250 och 300 personer, och under normala förutsättningar är föreställningar ofta fullsatta. Nu inväntar föreningen regeringens eventuella höjning av maxgränsen för antal besökare från 50 till 500 personer. I så fall går det att ta in mellan 75 och 100 personer i Tivolihuset.

– Ökar man upp från 50 så kommer vi också att ta in lite fler personer. Men vi kommer aldrig komma över 100, det är inte möjligt där nere om man ska hålla avstånd, säger Lennart Sjöström.

Det är föreställningarna som är föreningens huvudsakliga intäktskälla. De omkring 400 medlemsavgifterna räcker inte för att gå runt. Bidragen från kommunen och arrangörsstödet från Riksteatern hjälper, men det är fortfarande en svår sits. När HD når Lennart Sjöström sitter han och formulerar ett mejl till kommunen.

– Jag vet inte hur länge vi kan hålla på. Vi har lite pengar att använda oss av, och kan söka bidrag, säger han.

Programmet i höst börjar den 11 oktober med en föreställning om Stig Dagerman. Medverkar gör författaren Björn Ranelid, som skrivit en bok om Dagerman, och skådespelaren Mikael Bonnelid, som framför en monolog.

Dessutom kommer Malmö Opera på besök med sin uppsättning av Mozarts ”Così fan tutti”. Och de har varit givmilda nog att sänka sitt gage.

– Det är ju väldigt stiligt, annars hade vi förmodligen inte kört detta. Det är en full uppsättning där, så det är vi himla glada för, säger Lennart Sjöström.

I november kommer sedan jazzorkestern Second Line Jazzband.

– Det är också ett sådant dragplåster som vi vet med säkerhet att vi hade fått in 250 pers på utan vidare, säger Lennart Sjöström.