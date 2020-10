Trots tunga skador – formstarkt BoIS vann derbyt

Trots skador på nyckelspelare visade Landskrona BoIS kvalitet och vann derbyt mot Torn. Inkluderat cupsegern mot Öster har laget fem raka segrar.

Ettan södra

Landskrona BoIS 2 (1)

Torn 0

Efter tisdagens träning kom Landskrona BoIS med ett glädjebesked: Philip Anderssons knä verkade redo för spel trots att han utgick i matchen mot Skövde (3–2) så sent som i lördags.

Lagkaptenen var mycket riktigt uppsatt i startelvan i onsdagens derby hemma mot Torn, men strax innan avspark tvingades han kasta in handduken. Patrick Nwadike klev in som mittback bredvid Viktor Wihlstrand, Jonathan Asp bytte ytterbackskant och Alexander Tkacz, som skulle börja på bänken, tog platsen som vänsterback. Och för första gången i år fick BoIS känna hur det är att spela utan Philip Andersson.

Sedan tidigare var erfarne ytterbacken Dennis Olofsson ett frågetecken. Han kom inte heller till spel.

Trots dramatiken tog BoIS tag i taktpinnen direkt när matchen blåstes igång. I 13:e minuten gav allt bollinnehav utdelning i målprotokollet då Filip Olsson hittade Kevin Jensen med ett instick in i straffområdet. 19-årige Jensen rullade behärskat in sitt fjärde mål för säsongen.

20 minuter senare var Filip Olsson och Kevin Jensen i nytt samarbete. Mittfältsstrategen Filip Olsson bjöd på en känslig genomskärare, Kevin Jensen avslutade – men Torns målvakt Svante Hildeman kom ut, gjorde sig stor och räddade.

I 36:e minuten gjorde BoIS-målvakten Philip Mårtensson sin första räddning då han styrde Dylan Kosik Sulaimans skott till hörna.

När första halvlek var slut stod det 1–0 på resultattavlan.

I 50:e minuten kombinerade Filip Olsson med Linus Olsson. Den förstnämnde sköt mot främre krysset, men Svante Hildeman parerade.

Strax efter den chansen började BoIS slarva och bjuda Torn på några högkalibriga lägen. Rebin Asaad, med förflutet i bland annat Hammarby och Ängelholm, missade ett. Dylan Kosik Sulaiman brände ett annat.

I 67:e minuten slog Jonathan Asp ett inlägg och blev liggande. Högerbacken klev av och blev ersatt av Johan Rapp. Sommarvärvningen från Malmö FF gjorde debut så sent som i lördags då han hoppade in på tilläggstid. Samtidigt som Jonathan Asp fick sitt vänsterlår lindat gjorde BoIS ytterligare ett byte: Sumar Almadjed kom in, Passi Prudence klev av.

Fyra minuter senare kom 2–0. Oscar Petersson, sommarvärvningen från Halmstads BK, placerade in sitt första mål i BoIS-tröjan.

När klockan tickade mot ordinarie tid tog Filip Olsson sig för vänster ljumske. Melker Heier ersatte. Minuten därpå gjorde Hampus Ferhm comeback när Kevin Jensen hade gjort sitt.

BoIS vann med 2–0 och befäste sin andraplats, som betyder superettankval. Samtidigt har nog Torn blivit avsågat från kvalstriden.