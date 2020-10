Experter om debatten: Robotlik och stålaktig

Vicepresidentkandidaterna fick sin tid i rampljuset, och kunde presentera sig för de amerikanska väljarna under nattens debatt. Sakfrågorna diskuterades också mer ingående än under den tidigare hetska presidentkandidatsdebatten. – Vi lärde oss helt klart mer under den här debatten, säger statsvetare Kelly Dittmar.