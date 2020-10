Isaks läckra nick visade vägen i Moskva

Han har haft det jobbigt i Real Sociedad och i landslaget har han kommit allt längre bort från en startplats. Kom vändningen i Moskva? Alexander Isaks vackra nickmål lär betyda en hel del för 21-åringen. För landslaget visade det vägen mot en överraskande 2–1-seger mot Ryssland. – Det är alltid skönt att göra mål, särskilt i dag också, säger Isak.

Redan när han samlade landslaget i måndags klargjorde förbundskaptenen Janne Andersson att de kommande Nations League-mötena med Kroatien och Portugal är högprioriterade. Den oönskade bortalandskampen – flyttad från Friends arena på grund av de svenska inresereglerna – sågs mest som en sällsynt möjlighet att matcha talanger och spelare på gränsen till en plats i Anderssons landslagselva.

Debutanten Carl Starfelt gladdes åt chansen, liksom mittbackskollegan Sebastian Holmén och anfallaren Jordan Larsson.

Och säkert fler, som mittfältarna Ken Sema och Mattias Svanberg.

För Alexander Isak och veteranen Sebastian Larsson var det annorlunda. Spel mot ryssarna var också ett besked om att de med stor sannolikhet inte är aktuella i startelvan mot Kroatien i Zagreb på söndag.

Hur de tog det?

Så här i minut 21 på Arena CSKA:

Larsson tog hand om frisparken halvvägs in på rysk planhalva. Isak intog position något till höger i straffområdet. Larsson slog till hårt och med skruv. Mittbacken Ilja Kutepov hamnade på hälarna efter en lätt knuff i ryggen av Isak, nådde inte bollen och Isak kunde ohotad nicka in sitt femte landslagsmål, det första sedan han slog till mot Färöarna i Torshavn i EM-kvalet förra hästen.

Nicken var som frisparken. Hård, välplacerad och otagbar för Soslan Dzjanajev, målvakten som inte kunde bestämma sig om han skulle hålla sig längs linjen eller rusa ut och det slutade i något misslyckat mittemellan.

– Alla vet att ”Sebban” (Sebastian Larsson) har en fantastisk inläggsfot och det var ett bra inlägg och jag kommer också in i en bra yta där. Det är alltid skönt att göra mål, särskilt i dag också. Man har inte gjort mål på ett par matcher. Det är som alltid, det är skönt, säger Isak till C More.

Så långt var det Sveriges första klara chans efter ett inledande rejält ryskt tryck, där Anton Mirantjuks mäktiga distansskott träffade ribban. Karl-Johan Johnsson – Robin Olsens vikarie i målet – hade varit chanslös om den bollen haft en något lägre bana.

Innan dess hade Johnsson stått för en fin parad på Jurij Zjirkovs överraskande skott efter en rysk hörna.

Ryssarna – med stjärnor som Mirantjuk och Artiom Dziuba på planen – skakade snabbt av sig Isaks ledningsmål. Matade på, kom i snabba attacker, i synnerhet på Emil Krafths högersida men avsluten saknade den nödvändiga skärpan.

Krafth fick ge plats åt Mattias Johansson i halvtid och Kristoffer Olsson kom samtidigt in för Sebastian Larsson. En klar signal om att Janne Andersson inte vill ha en sliten Larsson med sig på planet till Zagreb.

Olsson, nybliven pappa, fick direkt en möjlighet att göra 2–0 efter ett instick av Isak men den här gången tvekade inte Dzjanajev utan kom ut i tid.

Alexander Isak är förmodligen aktuell för inhopp på söndag. Efter 64 minuter gav han plats åt Robin Quaison och Martin Olsson fick göra en efterlängtad landslagscomeback när vänsterbacken bytte av Pierre Bengtsson.

Det är bra att ha lite tur här i livet och skjuter man inte blir det inte mål. Mattias Johansson, i sin fjärde landskamp och den första på många år, vandrade inåt och slängde i väg en boll. Ett ryskt ben kom i vägen, den plötsliga riktningsförändringen grundlurade Dzjanajev och så var det svenskt 2–0 med dryga kvarten kvar.

Viktor Claesson har inte spelat i landslaget sedan han slet av korsbandet i EM-kvalet mot Spanien i juni 2019. Nu fick han fira segern på planen i och med att han avlöste Sema.

På tilläggstid reducerade Alexander Sobolev på nick.

Ludwig Augustinsson och Dejan Kulusevski fanns av pandemirelaterade skäl inte med i Moskva, men ansluter till landslagstruppen i Zagreb.