Mäklare: ”Otroligt tryck” på fritidshus

Intresset för fritidshus skjuter i höjden under pandemin. Antalet affärer har ökat stadigt under året, och så även priserna. ”Det har varit ett otroligt tryck under hela sommaren och även in på hösten”, säger Ellinor Mersin, mäklare på Länsförsäkringar fastighetsförmedling.

Bostadsmarknaden i stort har varit glödhet hittills i år – inte minst när det gäller fritidshus. Under årets första nio månader såldes 5 400 fritidshus enligt Svensk Mäklarstatistik.