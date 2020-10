Slutsjunget för Maya Arctaedius i ”Idol”

Maya Arctaedius fick minst röster i fredagsfinalen när elva ”Idol”-deltagare blev tio. ”Det är tufft att se alla tjejer här i botten varje vecka”, säger en besviken Arctaedius.

Veckans tema i ”Idol” innebar att TV4-programmet antog ett metaperspektiv, då deltagarna skulle välja låtar som representerade deras egna idoler.

Föräldrar, syskon, vänner, musiklärare – ingen glömdes bort när deltagarna öppnade sina hjärtan. Idoldyrkan märktes även av i veckans låtval då fredagsfinalisterna tog ton i de låtar som ligger dem närmast.

Nadja Holm inledde med att sjunga Christina Aguileras ”Show me how you burlesque” och gjorde det med sådan bravur att jurymedlemmen Nikki Amini utbrast ”det här är perfektion” efteråt.

Det var generöst med liknande utlåtanden från juryn denna fredagsfinal.

– Du går från klarhet till klarhet, sade Anders Bagge till Paulina Pancenkov som sjöng Celine Dions ”All by myself”.

Samme Bagge meddelade Caspar Camitz, sist ut för kvällen med sin tolkning av Fleetwood Macs ”Go your own way”, att han ”behandlar varje ton som ett skört barn”.

Men mindre positiv kritik delades också ut. Bland annat fick Simon Karlsson höra att han tråkade ut Nikki Amini då han ”gömde sig bakom en snuttefilt” i form av en gitarr hängande på bröstet när han sjöng ”If I ain't got you”, såsom den framförts av James Bay.

– Det var det jag var lite orolig för, att den inte skulle ge någonting, sade Karlsson förläget om instrumentet efter sitt framträdande.

Men det är i slutänden tittarnas röster som avgör, som programledaren Pär Lernström var noggrann med att påpeka för deltagarna.

När alla sagt sitt och rösterna räknats stod det klart att Maya Arctaedius tolkning av Sabina Ddumbas ”Effortless” inte fallit tillräckligt många tittare i smaken. Och när juryn inte heller valde att dela ut sin så kallade livboj för att hålla Arctaedius kvar i programmet var sortin ett faktum.

– Jag är stolt över det jag gjort här i ”Idol”, och jag har trotsat allt som har hänt i mitt liv och bara rest mig upp igen och igen. Det är det jag vill uppmana alla där ute att göra, sade Arctaedius medan tårarna rann längs hennes kinder.