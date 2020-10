Sörenstam: ”Inte fått frihetsmedaljen än”

Annika Sörenstam väntar fortfarande på att få ta emot presidentens frihetsmedalj av Donald Trump. Men vad händer om det blir ett presidentskifte i USA innan den ärofulla utmärkelsen hunnit delas ut? – Det är en bra fråga, säger den i dag 50 år fyllda golflegendaren.

Coronaviruset har fått konsekvenser för en hel idrottsvärld och Annika Sörenstam är inget undantag.

Sedan pandemins utbrott har Sveriges främsta golfare genom tiderna knappt kunnat ägna sig åt sin roll som ambassadör inom sporten. Dessutom har stiftelsen Annika Foundation tvingats ställa in sex av årets sju tävlingar.

Nu är hon i stället involverad i projektet ”Card for action”, ett sorts socialt nätverk som bland annat ska få golf att växa under smittskyddssäkra former.

– Golf är en ”coronasport”, och nu kan vi ta vara på det här stora intresset, säger Sörenstam och tillägger:

– Det har varit en bra grej för golfen, jag tittar på Sverige och USA och rundorna har gått upp med 20–30 procent per månad på grund av att folk inte kan ägna sig åt andra sporter.

Även på annat håll har coronaviruset ställt till det för Sörenstam. 50 år fyllda i dag blir det ett pandemipräglat firande.

– Det blir någon överraskning har jag förstått, så det blir spännande! Sen blir det några vänner, mina föräldrar och syrran på middag på lördag. Lite mindre än vi hade tänkt men det får vi ta. Jag får fira mer när jag blir 51, säger hon och skrattar.

Det är dock inte bara födelsedagsplanerna som grusats. I början av mars tilldelades Sörenstam den amerikanska presidentens frihetsmedalj av Donald Trump – den högsta civila utmärkelsen som går att få i USA.

Ceremonin i Vita huset skulle ha ägt rum samma månad, men på grund av smittspridningen i landet har Sörenstam – sju månader senare och med bara veckor kvar till kommande presidentval – fortfarande inte fått ta emot sin medalj.

– Nej, den har jag inte fått än. Tajmingen är ju inte den bästa. De har väl andra saker på deras schema, men jag skulle ju ha varit där den 22 mars och det var ju då som corona började. Det är ju mycket som står på spel här i USA de kommande veckorna. Vad valresultatet blir får vi se, men han (Donald Trump) kommer ju vara president i alla fall fram till januari, så det finns ju en chans fortfarande.

TT: Om det skulle bli ett presidentskifte och du inte hunnit få medaljen – vad händer då?

– Det är en bra fråga. Därför ska vi försöka boka in ett möte i december. Vissa grejer kan ju inte vi kontrollera, men jag förmodar att det är andra saker som kanske är lite viktigare för dem. Det är någonting som vi ska jobba på, vi håller kontakt med dem regelbundet. Jag är ju inte den enda (som får utmärkelsen), de har ju några andra som är i samma situation och det här är väl någonting som de kommer att försöka se till blir av.

TT: Med tanke på att det är Trump som ligger bakom utmärkelsen vore det kanske märkligt att få den av en annan president?

– Ja, exakt. Men jag tror inte att de lovar något och sedan bara bryter det. Det här är något som de gått ut med i media och något jag personligen har tänkt en del på, så jag hoppas att det fortfarande kommer att hända.

TT: Hur går dina tankar inför valet?

– Det är ju en stressig tid här för många amerikaner. Jag försöker följa allt så mycket jag kan och sen får vi se. Precis som vilken medborgare som helst så ska jag rösta.

Fakta Presidentens frihetsmedalj Den amerikanska presidentens frihetsmedalj instiftades 1963 av dåvarande presidenten John F. Kennedy. Utmärkelsen är den högsta som går att få som civilperson i USA och har genom åren bland annat tilldelats storheter som Steven Spielberg, Muhammad Ali, Angela Merkel, Nancy Reagan, Mother Teresa, Billy Graham, Rosa Parks och Martin Luther King. Även den tidigare storspelaren Gary Player tilldelas medaljen i år, och tillsammans med Annika Sörenstam sällar han sig till kvartetten Arnold Palmer, Jack Nicklaus, Charlie Sifford och Tiger Woods som de enda golfarna som fått frihetsmedaljen. "Jag är stolt över att vara den första LPGA-spelaren och den första kvinnliga idrottaren som är assimilerad amerikansk medborgare som får den här utmärkelsen. Det är en överväldigande känsla", skrev Sörenstam i ett uttalande efter att hon tillkännagivits utmärkelsen.