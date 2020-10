I Båstad blir det sommar i trafiken året runt

Gator som exempelvis varit enkelriktade eller haft parkeringsförbud på sommaren ska framöver ha det året runt. Kommunen satsar på att göra sommarskyltningen permanent.

Sommarskyltningen ska vara kvar året runt. Det innebär bland annat att Hamngatan kommer att vara enkelriktad under hela året. Bild: Michael Lundblad

Att många väljer att besöka särskilt Båstad och Torekov under sommaren har inneburit att särskilda trafikskyltar satts upp under sommarmånaderna. Det har handlat om att vissa vägar enkelriktats medan andra haft förbud mot att parkera eller stanna. Regler som bara gällt under sommaren.