”The Joshua tree” är 1980-talets bästa skiva. Det anser BBC Radio 2:s lyssnare , som i en stor omröstning slår fast att U2:s album från 1987 konkurrerar ut alla andra.

”The Joshua tree” är U2:s femte studioalbum och innehåller låtar som ”Where the streets have no name”, ”With or without you” och ”I still haven't found what I'm looking for”.

Tvåa på listan är Dire Straits ”Brothers in arms” från 1985 följt av The Stone Roses självbetitlade debutalbum från 1989.