Prekärt läge för Piteå efter ny förlust

Ångestmöte i botten av damallsvenskan. Efter mötet mellan Växjö och Piteå har lagen bytt plats i tabellen – och 2018 års SM-guldvinnare Piteå är med fyra omgångar kvar att spela på nedflyttningsplats.

Piteå kom inte alls upp i nivå under den första halvleken, samtidigt som Växjö stod upp bra och efter en hörna fick in ledningsmålet i den 12:e minuten. Det var en något tilltrasslad situation där en misstänkt hands i Piteåförsvaret öppnade för Ini-Abasi Umotong som var snabb i reaktionen och rullade in 1–0 till hemmalaget.

Piteå, med stjärnan Madelen Janogy med från start men utbytt i den 68:e minuten, hade trots stundtals bra press fortsatt svårt att komma till lägen även i den andra halvleken och det var närmare en utökad ledning för hemmalaget än en kvittering.

1–0 stod sig dock matchen ut och Piteåspelarna får lämna Småland med tungt hängande huvuden. Laget är efter fyra segrar näst sist i tabellen på 16 poäng, två poäng upp till Växjö som klättrade till säker mark i och med segern.

Fyra omgångar återstår av damallsvenskan.