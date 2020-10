Färger samordnas i coronakampen

Fakta

EU:s medlemsländer har enats om att alla länder regelbundet ska förse smittskyddsenheten med uppgifter om antalet nya coronafall per 100000 invånare under de senaste två veckorna samt antalet test per 100000 invånare under den senaste veckan och procentantalet positiva test under samma period.

Med hjälp av uppgifterna ska ECDC varje vecka ta fram en karta där EU-ländernas regioner färgläggs på olika sätt:

* grönt — om tvåveckorstalet på nya fall per invånare ligger under 25 och den positiva andelen är under 4%.

* orange — om tvåveckorstalet är lägre än 50, men de positiva är fler än 4% eller om tvåveckorstalet är mellan 25 och 150 och de positiva är under 4%.

* rött — om tvåveckorstalet är 50 eller högre och de positiva är över 4% eller om tvåveckorstalet är över 150.

* grått — om tillräckliga uppgifter saknas eller antalet test per invånare är färre än 300.

Utifrån uppgifterna uppmanas länderna sedan att inte införa reserestriktioner mot resande till och från gröna områden.