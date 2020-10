Detta är tidningens huvudledare. HDs hållning är oberoende liberal.

Sveriges utrikesminister Ann Linde (S) hamnade direkt i den internationella hetluften under sitt besök i Ankara under tisdagen. På den gemensamma presskonferensen efter mötet med Linde ställde Turkiets utrikesminister Mevlüt Çavuşoğlu krav på Armenien i dess konflikt med grannlandet Azerbajdzjan om regionen Nagorno-Karabach.

Çavuşoğlu medgav att kraven på vapenvila och fortsatta samtal i den så kallade Minskgruppens regi var legitima, men krävde också att Armenien drar sig tillbaks från regionen. Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan gäller regionen Nagorno-Karabach som egentligen tillhör Azerbajdzjan, men har huvudsakligen armenisk befolkning. Den har pågått av och till ända sedan Sovjetunionens upplösning i början av 1990-talet. Turkiets inblandning har förvärrat konflikten ytterligare.

Att utspelet kom under Lindes besök var ingen slump. Minskgruppen, där samtalen om konflikten i Nagorno-Karabach förs, består av elva stater från Kaukasusregionen plus USA, Frankrike och Ryssland. Gruppen är en del av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, som Ann Linde vid årsskiftet blir ordförande för under ett år. Den turkiske utrikesministern kunde alltså på plats förmedla Turkiets krav direkt till OSSE:s nästa ledare.

Vad som kunde blivit ett slentrianmässigt möte med samtal om bilaterala frågor hamnade plötsligt i det internationella rampljuset. Striderna i Nagorno-Karabach blossade åter upp i början av oktober och den senaste vapenvilan, framförhandlad under veckoslutet, bröts mer eller mindre omedelbart. Som vanligt drabbades särskilt civila när artilleribeskjutningarna återupptogs.

Till Ekot sade Ann Linde sig se fram mot ett ärligt och rättframt möte:

”Vi behöver prata med Turkiet direkt. Jag kommer säga rakt ut precis vad vi tycker när det gäller att journalister, aktivister för mänskliga rättigheter, fackliga aktivister, politisk opposition och kurdledare fängslats,” sade hon inför resan.

Under president Recep Tayyip Erdoğan har demokratiska fri- och rättigheter i Turkiet fått stryka på foten. Utöver interventionen i Kaukasus för landet en aggressiv politik mot inte minst Grekland och Cypern. Turkiet gör prospekteringar i östra Medelhavet efter naturtillgångar på områden som Cypern och Grekland ser som sina.

Landet har dessutom ett komplicerat förhållande till EU, som det försökt bli medlem i sedan 1960-talet.

Lindes rättframma ton verkar ha irriterat hennes turkiske värd.

”Vem är ni att kritisera oss, ni kunde för en gångs skull kritisera Grekland”, sade utrikesminister Çavuşoğlu frankt till Linde under tisdagens presskonferens. Linde hade enligt nyhetsbyrån AP under samtalet kritiserat Turkiet för att landet inte dragit tillbaka sina trupper från Syrien, samt pratat om hoten mot mänskliga fri- och rättigheter i landet.

”Jag kan bara hoppas att alla i Turkiet kan tala så öppet som ni gör, herr utrikesminister”, kontrade Linde.

Med sitt fokus på öppenhet och förtroendeskapande i konfliktområden har OSSE en roll att spela i konflikten i Nagorno-Karabach, där nu Turkiet försöker flytta fram sina positioner.

Organisationen bildades på 1970-talet under det kalla kriget och har 57 medlemsländer i Europa, Nordamerika och Asien. Ordförandeskapet roterar mellan medlemsländernas utrikesministrar.

I och med att Minskgruppen är en del av OSSE kan organisationen få en framträdande roll i försöken att lösa den långa konflikten i Nagorno-Karabach.

Som organisationens ordförande under 2021 lär utrikesminister Ann Linde få en hel del att göra. Och att tala klartext i Ankara kan ha varit en början så god som någon.