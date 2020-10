Många företag inte redo för brexit

Snart står Storbritannien utanför EU och det påverkar alla svenska företag som handlar med landet. Men flera företag har ännu inte skaffat sig det nödvändiga registreringsnummer som behövs, enligt Tullverket.

Vid årsskiftet upphör övergångsperioden mellan EU och Storbritannien.

– Direkt blir det ett land utanför unionen. I och med det blir det ju nya regler och föreskrifter precis som för vilket land som helst utanför unionen, säger Åsa Wilcox, chef för effektiv handel vid Tullverket.

En förutsättning för ett företag som handlar med länder utanför EU är att de har ett så kallat Eori-nummer, som är ett unikt registreringsnummer.

– Utan det här Eori-numret så går det helt enkelt inte att importera eller exportera.

Tullverket hade förberett sig på att antalet ansökningar skulle öka rejält. Men hittills i år har anstormningen uteblivit.

Under årets nio första månader kom det in drygt 10 000 ansökningar om Eori-nummer. Motsvarande period i fjol kom det in nästan 12 000 ansökningar.

Varför antalet ansökningar har minskat är oklart. Åsa Wilcox tror att en förklaring kan vara att det har talats om brexit så länge utan att det har hänt något.

– Men det här är jätteviktigt. Vi behöver ju få alla som har tänkt att bedriva handel med Storbritannien framöver, oavsett om det är import eller export, att skaffa detta Eori-nummer.

Hon säger att det dessutom kan finnas andra tillstånd som företag måste skaffa för att enklare kunna bedriva handel.

– Till exempel betalningsanstånd som är ett slags kredittillstånd.

Tullverket hoppas nu att fler ska skaffa ett Eori-nummer. Åsa Wilcox säger att det är enkelt och kostnadsfritt att ansöka om ett.