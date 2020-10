En nyare Mercedes-modell har slaktats på bildelar på en gård utanför Våxtorp. Bland det stulna rapporteras bland annat ljuslyktor och airbags.

Laholmspolisen fick under tisdagen in en anmälan från en bilägare utanför Våxtorp. Ägaren ska ha parkerat bilen i närheten av bostaden under måndagskvällen den 12 oktober. På morgonen efter hade tjuvar brutit sig in i bilen och stulit delar.