Vinstökning för JP Morgan

Den amerikanska storbanken JP Morgan Chase & Co redovisar en vinstökning på 4 procent för tredje kvartalet. Draghjälp kommer från ökad marknadsaktivitet i kölvattnet på breda börsuppgångar efter coronakraschen i våras.

Nettovinsten för tredje kvartalet steg till 9,4 miljarder dollar, 2:92 dollar per aktie. Under motsvarande kvartal i fjol gjorde JP Morgan en vinst på 9,1 miljarder dollar, 2:68 dollar per aktie.

Analytiker hade i snitt räknat med en vinst per aktie på 2:23 dollar per aktie, enligt Refinitiv.

Omsättningen under kvartalet sjönk 3 procent i årstakt till 29,1 miljarder dollar, men även det var bättre än väntat. Snittprognosen låg på 28,3 miljarder.