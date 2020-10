EU: Renovera mera!

En våg av renoveringar ska skölja över Europa, förnya 35 miljoner byggnader och skapa 160 000 nya jobb före 2030. Det hoppas i alla fall EU-kommissionen.

Optimismen lyser som vanligt ur ögonen på kommissionens klimatgeneral Frans Timmermans när han presenterar ännu en ingrediens i EU:s gröna giv.

– Den här strategin har enorma möjligheter. Det här är ett område där man kan kombinera långsiktiga mål med kortsiktiga resultat, säger Timmermans på en presskonferens i Bryssel.

Det som nu läggs fram är en strategi för att fördubbla antalet renoveringar i EU under de närmaste åren. Pengar ska komma från EU:s stora coronastödpaket, men också från den privata sektorn via investeringsfonden Invest EU. Samtidigt flaggas för att under de kommande åren skärpa kraven på energieffektivitet och främja mer hållbara material.

Därtill hoppas kommissionen på vad som kallas ett nytt ”Bauhaus”, där arkitekter och konstnärer ska samarbeta med forskare och ingenjörer för att ta fram allt från nya material till nya idéer för boende, arbete och fritid.

– Att bygga morgondagens värld, som är mer hållbar, vackrare och mänskligare – det är vårt mål, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

Parallellt har kommissionen också lagt fram en strategi för att minska utsläppen av metangas, bland annat från jordbruk och soptippar.