Hårda vindar stoppar färjor

SMHI har utfärdat klass 1-varningar för mycket hårda vindbyar för hela Östersjön, Bälten och Rigabukten. Även Öland får en kraftig dos av blåsten, enligt vädertjänsten.

Det medför stora problem för färjetrafiken. Destination Gotland har ställt in dagturerna mellan Visby och Nynäshamn under onsdagen och trafiken mellan Visby och Oskarshamn senareläggs. Stena Line har också valt att ställa in trafik mellan Karlskrona och Gdynia.

Enligt SMHI kommer vindarna att mojna under kvällen och det finns ingen information om att färjetrafiken påverkas på torsdagen.