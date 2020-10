Viagra Boys släpper ny musik

Punkbandet Viagra Boys har spelat in ny musik. Uppföljaren till debuten ”Street worms” från 2018 heter ”Welfare jazz” och släpps i januari nästa år. Redan nu kommer dock första singeln ”Ain't nice”.

Bandet består av Sebastian Murphy, Benjamin Vallé , Oskar Carls, Henrik Höckert och Tor Sjödén. De har en bakgrund som musiker i band som Les Big Byrd och Pig Eyes. De beskriver sig själva som ”klassiskt skolade jazzmusiker, karaokeälskande tatuerare och veteraner från hardcorescenen.”

Förra sommaren turnerade Viagra Boys och framträdde bland annat på Way Out West i Göteborg och Bowery Ballroom i New York. Bandet var inbokat på Coachella i år, men den amerikanska festivalen ställdes in på grund av coronapandemin.