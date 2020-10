Metoo-rörelse gör bokslut och blickar framåt

Det har gått tre år sedan världen skakades av uppropet #metoo – men i Sverige återstår ännu mycket att göra. – Arbetet har synliggjorts – men vi är inte i mål än, säger Matilda Göranzon från organisationen Me Too Sweden till TT.

I oktober 2017 briserade metoo-rörelsen, som föddes efter att Hollywood-mogulen Harvey Weinstein i en uppmärksammad artikel i New York Times anklagades för sexuella trakasserier och våldtäkter. Rörelsen svepte därefter över världen och i Sverige organiserade ett stort antal yrkeskårer under hösten 2017 flera upprop i protest mot sexuella trakasserier och övergrepp på arbetsplatser och i andra miljöer.

På treårsdagen av uppropen bjuder därför jämställdhetsminister Åsa Lindhagen under torsdagen in representanter från de två organisationerna Samordningen Metoo-uppropen och Me Too Sweden för att göra ett slags bokslut över de senaste årens utveckling – och samtidigt blicka in i framtiden.

Enligt Matilda Göranzon, ordförande för Me Too Sweden har vissa förändringar skett under de senaste tre åren – samtidigt som hon poängterar att mycket återstår att göra.

– Arbetet har synliggjorts – men vi är inte i mål än. De här frågorna måste ses som något större än bara en trend. Och vår roll i det hela återstår: vi kommer fortsätta att lyfta och synliggöra frågan om sexuellt våld och att stötta utsatta kvinnor, opinionsbilda samt öka kunskapen kring sexuellt våld.

Även Anne Sörman, ordförande i föreningen Samordningen Metoo-uppropen säger att förändringar förvisso har skett, men att mycket kvarstår inom området.

– Det är ganska dubbelt. Vi har förändrat en del, men mycket finns kvar att göra. Vi vill dock betona att metoo har förändrat Sverige och att vi fortfarande är en kraftfull rörelse – men att det här är ett arbete som tar lång tid.

Enligt Matilda Göranzon från Me Too Sweden är tre frågor särskilt brännande.

– Dels handlar det om den pågående debatten kring fenomenet ”sugar dejting” och vad som måste göras för att skydda de här utsatta unga kvinnorna, dels om att alla som har utsatts för sexuellt våld måste få stöd – och att många av dessa inte vet vart de ska vända sig. Den tredje frågan rör vikten av utbildning: för alla de yrkesgrupper som kommer i kontakt med personer som utsatts för sexuellt våld – och för alla skolelever och lärare.

Även Anne Sörman från Samordningen Metoo-uppropen framhäver vikten av utbildning.

– Vi vill även se över sexualundervisningen i skolan. Den har i dagsläget halkat efter och vi anser även att den borde tidigareläggas i läroplanen.

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen tillträdde på sin post i januari 2019.